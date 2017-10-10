Антикоррупционный суд: ВК рекомендует привлечь зарубежных доноров

10.10.2017, 16:14

Венецианская комиссия (ВК) рекомендует Украине привлечь к формированию антикоррупционных судов международных доноров, минимизировав вмешательство в этот процесс политических институтов.

Об этом говорится в заключении комиссии по законопроектам NoNo6011 и 6529 об антикоррупционных судах, которое датировано 9 октября 2017 года.

В ВК, в частности, отметили, что предусмотренная законопроектом No6011 процедура формирования комиссии по отбору судей в антикоррупционные суды усилиями президента, Верховной Рады и министра юстиции "вызывает озабоченность", так как "может подорвать процесс деполитизации судебных органов".

"Необходимо создать дополнительные гарантии независимости процедуры назначения судей от исполнительной и законодательной власти", - говорится в заключении.

В связи с этим комиссия предлагает два варианта решения проблемы: 1) создать специальный орган для проведения конкурса в антикоррупционные суды, членов которого будут номинировать Высшая квалификационная комиссия судей и международные доноры; 2) включить в ВККС рекомендованных международными донорами экспертов как внештатных членов, предоставив им решающую роль в отборе судей.

Также Венецианская комиссия рекомендует президенту в ближайшее время внести в Раду собственный проект закона об антикоррупционных судах. При этом президентский законопроект должен основываться на рекомендациях ВК, также в нем должны быть сохранены ключевые положения No6011.

6 октября 2017 года Венецианская комиссия раскритиковала законопроект об антикоррупционном суде No6529, предложенный депутатом от Блока Петра Порошенко Сергеем Алексеевым, и положительно отозвалась о проекте No6011, подготовленном группой экспертов и зарегистрированном в Верховной Раде несколькими депутатами во главе с Егором Соболевым. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.