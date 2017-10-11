Порошенко: Украина выполнила 95% политической части Минска

11.10.2017, 15:37

Петр Порошенко заявил, что украинская сторона выполнила 95% своих политических обязательств по минским соглашениям по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом он говорил во время выступления на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.

Он отметил, что Украина уже приняла закон о специальном статусе некоторых районов Донецкой и Луганской областей, закон о линии разграничения, а также в первом чтении - изменения в Конституцию по децентрализации власти.

Петр Порошенко сообщил, что за время конфликта погибло более 2,7 тысячи украинских военных и более 7 тысяч гражданских.

Он также отметил, что Россия должна вывести свои войска с Донбасса и прекратить вооруженную поддержку сепаратистов.

Кремль последовательно обвиняет Киев в том, что он не выполняет Минские соглашения. Россия отрицает причастность своих войск к конфликту на востоке Украины.

В среду, 11 октября, Президент Украины находится с рабочим визитом в Страсбурге. Он уже встретился с новоизбранным руководителем ПАСЕ Стеллой Кириакидес.

Помимо выступления на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, Петр Порошенко также встретится с генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом. Об этом сообщает BBC Украинская служба.