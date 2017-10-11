Порошенко в ПАСЕ: украинских заложников не становится меньше

Президент Петр Порошенко обвинил Россию и сепаратистов на Донбассе в том, что они продолжают удерживать украинских заложников.
Об этом он заявил во время выступления на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.
По его словам, количество украинских заложников в России, неподконтрольных Киеву районах Донбасса и Крыма превышает сотню и "не перестает увеличиваться".
"Не могу не вспомнить наших политзаключенных - Олега Сенцова, Александра Кольченко, Романа Сущенко, Игоря Козловского и многих других", - отметил Петр Порошенко.
Он также в очередной раз обвинил Россию в том, что она не выполняет свои обязательства по минским соглашениям. Россия эти обвинения традиционной отрицает.
В среду, 11 октября, Президент Украины находится с рабочим визитом в Страсбурге. Об этом сообщает BBC Украинская служба.