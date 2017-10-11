В МИД РФ не исключают закрытия одного из генконсульств США

11.10.2017, 15:47

Российские власти изучают возможности ответных шагов в конфликте с США вокруг численности дипломатических миссий, сообщил в среду, 11 октября, глава департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.

Отвечая на вопрос корреспондента РИА "Новости" о возможном закрытии одного из генконсульств США в РФ, он указал, что в его ведомстве "не исключают никаких вариантов" ответа на сокращение численности российской дипмиссии в США и закрытие генконсульства в Сан-Франциско.

В числе прочих вариантов рассматривается требование еще более сократить число американских дипломатов в России, заявил он далее. При этом он сослался на существующий в дипломатии "нерушимый принцип взаимности", в соответствии с которым, по его словам, Москва вправе попросить Вашингтон уменьшить численность дипперсонала в России до 300 человек. Сотрудник МИД также пояснил, что Москва ранее называла цифру в 455 человек, однако она включала также сотрудников постоянного представительства РФ при ООН в Нью- Йорке.

31 августа США потребовали от России до 2 сентября закрыть три дипломатических объекта - консульство в Сан-Франциско, один из отделов посольства в Вашингтоне и консульский отдел в Нью-Йорке. Это решение обосновано ''принципом взаимности'' в ответ на действия России. Президент РФ Владимир Путин 30 июля потребовал, чтобы 755 сотрудников дипмиссии США до 1 сентября "прекратили работу в России". Об этом сообщает Deutsche Welle.