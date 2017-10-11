Президент: Украина неоднократно доказывала свою готовность к мирному урегулированию ситуации, искусственно созданной Россией

11.10.2017, 16:39

Президент Петр Порошенко заявляет, что Украина всегда стремилась к мирному урегулированию ситуации в Донбассе, возникшей в результате агрессии России, и неоднократно демонстрировала это своими действиями.

"Украина, как, верю, и все в этом зале, хочет мира. Я, как Глава государства, хочу мира для Украины и Европы. И это не просто слова. Украина неоднократно доказывала свою готовность к мирному урегулированию ситуации, искусственно созданной Россией", - заявил Глава государства во время выступления в Страcбурге на заседании ПАСЕ.

Петр Порошенко напомнил, что наша Украина только в течение 2017 года трижды инициировала длительные режимы прекращения огня - Пасхальный, на время сбора урожая и в начале учебного года. К сожалению, российские оккупационные войска и их сторонники нарушали их почти сразу, констатировал он.

Еще одним свидетельством стремления к мирному урегулированию ситуации Глава государства назвал принятие на прошлой неделе Верховной Радой Закона о создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Украина рассчитывает, что этот документ наконец заставит Россию выполнять обязательства, отметил он.

"Рассчитываем, что наконец Россия приступит к выполнению обязательств по безопасности в соответствии с Минскими договоренностями. Мы надеемся, что эти шаги позволят продвинуться и в вопросе развертывания миротворческой операции ООН в Донбассе", - сказал Президент.

Петр Порошенко также призвал Ассамблею продолжать уделять особое внимание вопросу соблюдения прав человека в оккупированном Крыму и Донбассе.

"Я хочу призвать вас следить за этой ситуацией оккупации Донбасса и Крыма. Только пристальное внимание к этим регионам сможет сколько-нибудь ослабить нынешние преследования. Поэтому я призываю членов Ассамблеи, Комитета министров, Генерального секретаря, Комиссара по правам человека и соответствующие мониторинговые органы удвоить усилия, направленные на защиту прав человека и свобод", - подчеркнул глава государства.

Инф. официального сайта Президента Украины.