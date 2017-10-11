Глава государства: Решительно отвергаю утверждение тех, кто говорит о Крыме как о "завершенном деле"

11.10.2017, 16:41

Президент Петр Порошенко отмечает, что как Глава государства всегда отстаивал и продолжает отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины, поэтому считает недопустимыми предположения и призывы об уступке территориями страны для урегулирования ситуации в ней.

"Я решительно отвергаю утверждение тех, кто говорит о Крыме как о "завершенном деле". Эта трибуна была создана не для призывов об умиротворении. Как и не для призывов торговаться территориями за деньги, нефть или газ. Такого никогда не было", - заявил Петр Порошенко во время выступления на заседании ПАСЕ.

"Эта трибуна была создана для защиты наших основ, наших ценностей и наших принципов, и, самое главное, для их защиты в случае необходимости. Такая необходимость наступила сегодня", - добавил он.

Глава государства напомнил, что в 1950 году Уинстон Черчилль на фоне угрозы, возникшей тогда перед демократической Европой от Советского Союза, обратился к Ассамблее с призывом: "Или мы докажем свое значение, вес и ценность для Европы, или мы потерпим поражение".

По мнению Петра Порошенко, сегодня Москва своими действиями подталкивает Европу к той же реальности, которая волновала Уинстона Черчилля почти 70 лет назад. Поэтому современная Европа должна быть единой для противодействия нынешним угрозам, убежден Президент.

"Залогом нашего успеха остается сохранение и укрепление нашего единства, солидарности и устойчивости. Только на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Украины мы можем достичь мира и стабильности в Европе", - сказал он.

Инф. официального сайта Президента Украины.