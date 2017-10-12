В Германии объявили окончательные итоги выборов в бундестаг

12.10.2017, 16:08

Федеральный уполномоченный по проведению выборов Дитер Заррайтер (Dieter Sarreither) в четверг, 12 октября, объявил официальные итоги выборов в германский бундестаг.

Согласно окончательным данным, голоса избирателей распределились следующим образом.

За блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) проголосовали 32,9 процента избирателей, что на 8,6 процента меньше по сравнению с предыдущими выборами в 2013 году. Социал- демократическая партия Германии (СДПГ) получила 20,5% (минус 5,2% в сравнении с прошлыми выборами), Свободная демократическая партия (СвДП) набрала 10,7% (плюс 5,9%) правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) - 12,6 % (плюс 7,9%), Левая партия - 9,2% (плюс 0,6%) и партия "Союз- 90"/"зеленые" - 8,9% (плюс 0,5%). Остальные партии в сумме набрали 5 процентов голосов (в 2013-м - 6,2 процента).

По итогам выборов блок ХДС/ХСС получит в бундестаге нового созыва 246 мест, СДПГ может рассчитывать на 153 мандата, АдГ - на 94. 80 депутатских портфелей достанутся либералам из СвДП, на долю "зеленых" придется 67 мест, левые получат 69 мандатов. В результате фракционных и партийных споров фактическая численность фракции АдГ в бундестаге будет ниже.

Участие в выборах приняли 76,2 процента избирателей, что на 4,7 процента больше по сравнению с выборами в бундестаг 2013 года. 1,0 процент вторых голосов оказался недействительным.

Общее число депутатов германского парламента составит 709 человек. Это максимальное число парламентариев за всю историю существования бундестага. Об этом сообщает Deutsche Welle.