ПАСЕ приняла резолюцию по образовательной реформе на Украине

12.10.2017, 16:09

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по образовательной реформе на Украине.

В четверг, 12 октября, документ, докладчиком по которому выступил эстонский депутат Андрес Херкель, поддержали 82 парламентария, против были 11, еще 17 воздержались.

В резолюции отмечается несоблюдение в новом украинском законе об образовании баланса между официальным языком и языками национальных меньшинств и указывается на "сильное влияние нового закона" на работу школ национальных меньшинств, а также на изучение их представителями родного языка. Меры по укреплению роли официального языка должны приниматься параллельно с мерами по защите языков национальных меньшинств, подчеркивается в документе.

Далее ПАСЕ призывает Киев пересмотреть вопрос о возможности получения образования на языках национальных меньшинств. В частности, предлагается рассмотреть модель двуязычного образования, в которой не менее 60 процентов учебного материала преподается на украинском языке и до 40 процентов - на языке меньшинства. Кроме того, необходим гибкий по продолжительности переходный период на новые правила, указывается в резолюции.

Одновременно депутаты призвали украинские власти учесть все рекомендации по закону об образовании Европейской комиссии "За демократию через право" ("Венецианской комиссии"). Кроме того, Киеву необходимо выполнить требования, предусмотренные Европейской конвенцией прав человека, Рамочной конвенцией о защите национальных меньшинств, а также Европейской хартией региональных языков или языков меньшинств, указали они.

Среди проголосовавших против резолюции - британский депутат Джон Хауэлл и почти вся украинская делегация за исключением поддержавшего документ Мустафы Джемилева.

В конце сентября президент Украины Петр Порошенко подписал новую редакцию закона "Об образовании", принятую Верховной радой 5 сентября. В статье 7 закона говорится о том, что с 2018 года обучение в стране будет проводиться на украинском языке. Языковая статья вызвала волну недовольства в соседних с Украиной европейских государствах, обеспокоенных будущим своих этнокультурных групп. На украинских территориях в Закарпатье проживают венгры, словаки, румыны и поляки. У них имеются школы, где обучение ведется на коренных языках. Об этом сообщает Deutsche Welle.