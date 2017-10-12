Переговоры по Brexit зашли в тупик

12.10.2017, 16:23

Великобритания и ЕС зашли в тупик из-за вопроса относительно финансовых обязательств Лондона в переговорах по Brexit, заявил главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье, пишет The Guardian.

Барнье добавил, что обязательства, о которых заявила премьер-министр Британии Тереза Мэй во время выступления во Флоренции, важны, хотя на этой неделе в Британии сказали, что все еще не готовы четко определить, каковыми являются обязательства страны.

"Именно поэтому не было переговоров по этому вопросу, были просто "технические переговоры", - отметил представитель ЕС.

По словам Барнье, Великобритания и ЕС зашли в тупик в вопросах финансового урегулирования, которое "очень тревожит".

Что касается переговоров по Ирландии, ЕС и Великобритания достигли соглашения в сфере путешествий, хотя есть еще много работы и в этом направлении.

До сих пор камнем преткновения на переговорах по выходу Великобритании из ЕС были вопросы "счета за развод", который Лондон должен уплатить Брюсселю, права граждан ЕС, живущих в Британии и судьба Северной Ирландии. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".