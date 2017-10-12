Трамп намерен назначить министром эксперта Белого дома по кибербезопасности

12.10.2017, 16:46

Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть на должность министра внутренней безопасности США Кирстиен Нильсен, которая считается экспертом в вопросах кибербезопасности и служит в аппарате Белого дома.

Официальное объявление сделают в ближайшее время, передает Reuters.

"Ожидается, что президент Трамп выдвинет кандидатуру Кирстиен Нильсен, помощника главы аппарата Белого дома Джона Келли, на должность руководителя Министерства внутренней безопасности", - сказано в сообщении.

Нильсен ранее была одним из главных помощников Джона Келли, когда он еще возглавлял Министерство внутренней безопасности, а после его назначения главой аппарата перебралась в офис в Белом доме. Она считается экспертом по вопросам кибербезопасности - это одна из основных проблем, что входит в широкую повестку дня министерства.

Перед этим Нильсен работала в экспертном центре по вопросам кибербезопасности университета Джорджа Вашингтона и считается хорошо осведомленной с большинством задач министерства. Кроме того, она является экспертом в вопросах политики и стратегии внутренней и национальной безопасности, а также в сфере защиты критически важной инфраструктуры. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".