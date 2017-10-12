ГПСУ: РФ начнет строить "стену" на админгранице с Крымом весной

12.10.2017, 16:49

Весной 2018 года начнется активная фаза строительства Россией так называемой стены на админгранице материковой Украины с аннексированным Крымом.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян в эфире Громадського. По его словам, строительство в осенне-зимний период - сложно и не целосообразно.

"До Нового года будет закончено только юридическое оформление этого процесса. Поэтому, скорее всего, активная фаза строительства начнется весной", - пояснил Слободян.

Украина строить какие-то капитальные здания не будет, сказал спикер ГПСУ.

Слободян отметил, что это скорее моральный вопрос: "Зачем мы будем отгораживаться от своих граждан и на территории Украины строить какие-то постоянные инфраструктурные здания, если мы четко настроены на то, чтобы вернуть Крым".

Ранее стало известно, что пограничное управление ФСБ России намерено построить 50-километровое заграждение на админгранице оккупированного Россией Крыма с материковой Украиной. Обустройство заграждения обойдется более чем в 200 млн рублей. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.