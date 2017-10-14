Оппозиция требует отставки министра обороны Беларуси

14.10.2017, 12:00

В министерство обороны Беларуси в пятницу, 13 октября, поступило заявление с требованием отставки главы ведомства Андрея Равкова.

Его подали представители оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" (БХД).

Поводом для подачи документа стали случаи гибели солдат срочной службы в воинских частях Беларуси. Авторы письма требуют также отправить в отставку командиров всех частей, в которых за последний год погибли военнослужащие. Кроме того, в заявлении говорится о необходимости провести публичное и всестороннее расследование гибели солдат и отстранить на период следствия всех причастных к их смерти.

"Произошедшие трагедии свидетельствуют об огромном количестве проблем, которые существуют в армии, и о том, что в стенах закрытых учреждений воинских частей наши солдаты не находятся в безопасности, а, наоборот, подвергаются давлению и насилию", - цитирует документ агентство БелаПАН.

Как отмечается в документе, информация обо всех происшествиях в воинских частях Беларуси должна быть открытой и публичной. Кроме того, страна нуждается в незамедлительном пересмотре всей системы прохождения срочной воинской службы. Об этом сообщает Deutsche Welle.