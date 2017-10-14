В ЕБРР призвали Украину прекратить коррупционные рейды налоговиков

14.10.2017, 12:47

Руководящий директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж публично обратился к украинскому руководству с призывом пресечь силовое давление на бизнес со стороны коррумпированных налоговых органов.

Он также указал на необходимость создания в Украине финансовой полиции, отвечающей требованиям времени.

Он также подчеркнул, что Украина нуждается в продолжении реформ при поддержке международных организаций.

Как сообщалось, во время голосования за государственный бюджет на 2017 год депутаты по ошибке поддержали норму о ликвидации налоговой милиции и изъятии соответствующего раздела из Налогового кодекса с 1 января. 23 февраля парламент отклонил законопроект о возвращение налоговой милиции в правовое поле.

Тем не менее, руководство ГФС заявило, что налоговая милиция будет работать до тех пор, пока не будет создан орган, который ее заменит, сославшись на разъяснения председателя парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной.

Спустя девять месяцев Кабинет министров одобрил законопроект о создании СФР и ликвидации налоговой милиции, разработанный Министерством финансов. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".