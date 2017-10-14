В Румынии сразу три министра ушли в отставку

14.10.2017, 13:12

В Румынии в пятницу, 13 октября, сразу три министра подали в отставку, двоих из них подозревают в коррупции и злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщает Mediafax.

Сообщается, что подали заявления о добровольном сложении полномочий вице- премьер, министр регионального развития Севил Шайдех, министр европейских фондов Рована Плумб и министр транспорта Рэзван Кук.

Также сказано, что антикоррупционная прокурора в Румынии открыла уголовное дело против Шайдех по обвинению в злоупотреблении служебным положением. Прокуроры заявляют, что чиновница содействовала выведению из государственной собственности 324 гектаров земли возле Дуная.

Отмечается, что в отношении Плумб в сентябре также прокуратура подала ходатайство о возбуждении против нее уголовного дела, обвинив ее в злоупотреблении служебным положением и махинациях с землей в пользу фирмы, связанной с лидером Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгней.

Последним об отставке сообщил министр транспорта Кук, уход которого связан с критикой со стороны премьера Михая Тудоса. Последний публично обвинял Кука в медленной реализации инфраструктурных проектов в Румынии.

Помимо этого, накануне Тудос не исключил отставки и министра по связям с парламентом Виорела Илие. Главный прокурор Национального антикоррупционного управления Румынии обратилась в Сенат с просьбой разрешить уголовное преследование против него, поскольку он подозревается в незаконном использовании тайной информации. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.