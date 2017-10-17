Президент Украины начал встречу с Президентом Мальты

17.10.2017, 17:02

Президент Петр Порошенко начал встречу с Президентом Республики Мальта Мари- Луиз Колейро Преко, которая находится с государственным визитом в Украину по приглашению Главы Украинского государства.

Официальная церемония встречи Президента Украины с Президентом Мальты состоялась на крыльце перед зданием Администрации Президента.

Во время церемонии прозвучали государственные гимны Республики Мальта и Украины. Во время исполнения государственных гимнов раздался Салют наций - двадцать один артиллерийский залп. Президенты осмотрели строй воинов почетного караула.

В ходе церемонии Главы государств также представили официальные делегации.

Завершилась официальная церемония встречи прохождением воинов почетного караула торжественным маршем перед президентами.

Главы государств проведут встречу в формате "тет-а-тет", по завершении которой состоятся украинско-мальтийские переговоры в расширенном формате. Главы двух государств также проведут брифинг для представителей СМИ по итогам переговоров.

Кроме того, Президент Украины и Президент Республики Мальта примут участие в украинском-мальтийском бизнес-форуме, который состоится в Торгово- промышленной палате Украины.

16-17 мая 2017 состоялся первый в истории двусторонних отношений государственный визит Президента Украины Петра Порошенко на Мальту.

Инф. официального сайта Президента Украины.