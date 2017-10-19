Тереза Мэй обещает быстрый и безболезненный "брексит"

19.10.2017, 15:58

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй примет в четверг участие в саммите ЕС в Брюсселе, где разъяснит лидерами 27 стран свою позицию по "брекситу".

В опубликованном в Facebook обращении Тереза Мэй выразила уверенность, что переговоры о "брексите" уже близки к завершению и заверила, что гражданам ЕС, проживающим в Великобритании нечего опасаться, так как их права после выхода страны из союза сохранятся в полном объёме.

Председатель Европейского совета Дональд Туск, напротив, настроен скептически:"Что касается переговоров по "брекситу", я не ожидаю никаких прорывов".

Британское правительство рассчитывает завершить переговоры с ЕС на приемлемых для себя условиях в 2018 г. Выступая в среду перед парламентом, Тереза Мэй подчеркнула, что Великобритания точно покинет Евросоюз не позже марта 2019 г. Об этом сообщает EuroNews.