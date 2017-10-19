Украина доложила в ЕП о преступлениях частных военных компаний РФ

19.10.2017, 16:10

В Брюсселе в Европейском парламенте представлен доклад, подготовленный Службой безопасности Украины, Министерством информационной политики и международным волонтерским разведывательным сообществом InformNapalm о преступлениях российских частных военных компаний в Донбассе и Сирии.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

С докладом на специальном мероприятии в Европарламенте выступил заместитель Министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин. Он привел данные о географии деятельности этих террористических группировок, которые по указанию Кремля действуют в Крыму, Донбассе и в Сирии, а ранее в Боснии и Герцеговине.

На днях председатель СБУ Василий Грицак на брифинге в Киеве сообщил, что Службой задокументирована причастность боевиков частной военной компании (ЧВК) Вагнера к сбиванию в июне 2014 года украинского самолета Ил-76 с 49- ти военными на борту и ряда других преступлений в Украине.

Этот проект российских спецслужб позволяет кремлевским политикам уверенно говорить на публику и международному сообществу фразы" их там нет" или" мы их туда не посылали", - подчеркнул Грицак. В Украине руководителю ЧВК Вагнера Дмитрию Уткину выписано подозрение в совершении преступления.

Украинская делегация передала представителям Европарламента данные об известных российских боевиках, чтобы вместе с Европой наказать тех, кто нарушает международное право.

Мероприятие "Российские частные военные компании, воюющие в Украине и Сирии", был организован депутатом Европарламента от Польши Анной Фотигой при поддержке фракции Европейских консерваторов и реформистов ЕП. В нем приняли участие депутаты Европейского парламента, представители евроинституций и эксперты. "За последние недели мир гораздо больше узнал о привлечении российских частных военных компаний к боевым действиям в Украине и Сирии", - отметила депутат. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.