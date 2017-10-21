КНДР заявила о продолжении ядерных испытаний

21.10.2017, 12:22

Власти КНДР продолжат ядерные испытания. Об этом в пятницу, 20 октября, заявили несколько высокопоставленных северокорейских дипломатов на Московской конференции по нераспространению.

При этом они обвинили США в нагнетании напряженности на Корейском полуострове.

По словам представителя департамента Северной Америки МИД КНДР Нам Хек Зена, "ядерная триада США всегда нацелена на КНДР", поэтому разработка страной ядерного оружия была правильным выбором. "И мы усиливаем свое намерение проводить испытания для того, чтобы нивелировать ядерную угрозу со стороны США", - цитирует дипломата РИА "Новости".

Нам Хек Зен заявил, что Северная Корея подвергается "ядерному шантажу" со стороны США, и поэтому "о ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) со стороны КНДР не может быть и речи".

В свою очередь, директор Департамента Северной Америки МИД КНДР Цой Сон Хи заявила, что северокорейская ядерная программа нацелена исключительно на США, потому что Пхеньян не ожидает ядерного нападения ни от одной другой страны.

При этом Цой Сон Хи заверила, что Северная Корея собирается применять ядерное оружие и баллистические ракеты только в случае прямой угрозы для себя. "Наш лидер Ким Чен Ын разъяснил нашу позицию: мы усмирим американцев и ответим на огонь огнем. Мы обладаем ядерным оружием и баллистическими ракетами, но не будем их применять в случае отсутствия угрозы", - передает слова дипломата агентство ТАСС.

ДВЗЯИ был принят резолюцией Генассамблеи ООН в 1996 году, но до сих пор не вступил в силу из-за того, что часть ядерных держав его не подписали и не ратифицировали. К неподписавшим относятся так называемые "молодые ядерные державы" - Индия, КНДР и Пакистан. Договор подписали, но не ратифицировали еще пять стран, обладающих ядерным оружием: США, Китай, Израиль, Египет и Иран (который подозревают в разработке ядерного оружия). Об этом сообщает Deutsche Welle.