В Латвии откроют центр реабилитации бойцов АТО

21.10.2017, 13:00

В Латвии общественный фонд Latvijas atjaunosanas biedriba анонсировал создание центра социально-психологической реабилитации украинских военнослужащих, который проходили службу в зоне проведения АТО в Донбассе.

Об этом сообщил руководитель фонда Сергей Алексеев. По его словам, центр планируют открыть в 2018 году.

"Открывается проект постоянно действующего социально-психологического центра реабилитации украинских воинов АТО ФENIKSS. У нас появилась площадка в несколько гектаров и двухэтажный гостевой дом. Конечно, тут еще нужны реконструкция, устройство с учетом новых потребностей. Мы продолжаем искать партнеров и доноров, поскольку наш проект - волонтерский. Надеемся, что сможем открыть центр в мая 2018 года", - рассказал Алексеев.

На первом этапе запуска центра ФENIKSS собираются приглашать на реабилитацию 25-30 украинских воинов, на втором - 40-45 человек.

Центр будет действовать в координации с посольством Украины в Риге.Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".