Украинская делегация в ООН потребовала от России освободить журналиста Сущенко

21.10.2017, 14:00

Украинская делегация в ООН осудила незаконное заключение в России журналиста Романа Сущенко и призвала немедленно его освободить.

"Мы осуждает жесткое преследование Россией украинского журналиста Романа Сущенко в Москве, которого бросили за решетку по сфабрикованному обвинению. Мы требуем от России немедленного освобождения Сущенко", - заявил на заседании первый секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

Николенко также напомнил о том, что в России преследуют и других журналистов, которые выступают против российской агрессии, в частности, Николая Семену.

Ранее адвокат Роман Фейгин сообщил, что Федеральная служба безопасности России завершила досудебное "следствие" в отношении украинского журналиста Романа Сущенко, которого обвинили в шпионаже.

В октябре 2016 года Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "шпионаж".

На текущий момент Сущенко внесли в список по обмену заложников.

А 25 сентября Мосгорсуд продлил на два месяца (до 30 ноября) арест гражданину Украины Роману Сущенко, незаконно задержанного и удерживаемого в московском Лефортово. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".