Правительство Италии готово к переговорам с двумя самыми богатыми регионами о расширении их автономии

23.10.2017, 13:55

На референдумах в Ломбардии и Венето большинство избирателей поддержали значительно более широкую финансовую автономию для этих регионов.

Правительство Италии заявило, что будет уважать результат референдумов в северных регионах Венето и Ломбардия, которые не имеют обязательной юридической силы.

Как сообщает Politico со ссылкой на местное издание Corriere della Sera, на референдумах большинство избирателей поддержали более широкую финансовую автономию для этих регионов.

Заместитель министра по региональным делам Италии Джанклаудио Бресса сказал, что правительство "готово начать переговоры с целью определения условий и форм для более широкой автономии".

Отмечается, что согласно предварительным результатам волеизъявления, более 90% участников референдума поддержали идею заключения с Римом лучшего финансового соглашения. Явка избирателей в Ломбардии составила 40%, а в Венето - 57%.

Губернатор Венето Лука Дзайя сообщил, что он хочет, чтобы 90% налогов оставалось в регионе.

В то же время, губернатор Ломбардии Роберто Марони заявил, что отправит в Рим предложение о расширении автономии в течение двух недель.

Референдумы в двух северных итальянских регионах состоялись 22 октября. Жителям этих двух самых развитых с экономической точки зрения областей предлагалось высказаться по вопросу, хотят ли они, чтобы региональным властям перешла часть полномочий - имеется в виду сохранение в областном бюджете больше налоговых сборов. Референдумы носят консультативный характер, их результат не будет иметь прямых последствий, поскольку конституция Италии предусматривает, что определение степени региональных полномочий возможно лишь в процессе переговоров с государством. Об этом сообщает УНИАН.