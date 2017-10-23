Мадрид намерен отстранить от власти руководство Каталонии

23.10.2017, 14:01

Правительство Испании задействовало в субботу 155-ю статью конституции страны, заявив о намерении отстранить от власти лидера Каталонии Карлеса Пучдемона и всё его правительство.

В ответ Пучдемон выступил с телеобращением, назвав действия Мадрида "покушением на демократию": "Каталонские институты власти и народ Каталонии не приемлют этих посягательств. Для нас унизительно стремление испанских властей контролировать всю общественную жизнь Каталонии, включая её правительство и средства массовой информации, это несовместимо с демократическим подходом".

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что правительство стремится восстановить в регионе законность, после чего, не позднее, чем через полгода, там будут организованы новые выборы.

По итогам заседания совета министров Рахой огласил конкретные меры: "Автономия и самоуправление Каталонии не будут приостановлены. Но будут сняты со своих должностей те люди, которые поставили правительство автономии вне закона и вне конституции. Самоуправление не прекращается, оно будет восстановлено для соблюдения законности и обеспечения прав всех каталонцев, а не только сторонников независимости".

На следующей неделе предложенные испанским правительством меры должны быть рассмотрены в сенате, которому предстоит принять окончательное решение по этому вопросу. Большинство наблюдателей ожидают, что сенат поддержит предложения правительства. Об этом сообщает EuroNews.