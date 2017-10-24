В Канаде назвали условия для отмены виз украинцам

24.10.2017, 09:56

Канада активно объясняет Украине, что необходимо сделать, чтобы приблизиться к безвизовому режиму. Об этом во время выступления в парламенте рассказал министр иммиграции Канады Ахмед Хусен.

"Мы тесно сотрудничаем с Украиной. Я встретился с послом Украины и продолжаю активно привлекать их относительно того, что необходимо сделать, чтобы продвинуться в визовых вопросах", - ответил Хусен на вопрос о целесообразности введения безвизового режима для Украины.

Он также подчеркнул, что канадское правительство "ценит свои отношения с Украиной".

"Решение относительно визовой политики принимаются на основе целостной оценки рисков и преимуществ. Мы пришли к выводу, что Украина, как и любая другая страна, должна выдавать безопасные документы для путешествия, эффективно контролировать границы и хорошо сотрудничать с международным сообществом относительно миграционных и вопросов безопасности", - отметил министр.

За первый квартал этого года количество отказов украинцам в канадских визах достигло 34%. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.