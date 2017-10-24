Украинский консул встретился с Павлом Грибом

24.10.2017, 10:07

В понедельник, 23 октября, украинский консул посетил Павла Гриба - украинца, удерживаемого в российском СИЗО.

В августе 19-летний парень исчез в Беларуси, куда поехал на встречу с девушкой. В ФСБ России впоследствии заявили, что его задержали по статье о терроризме. Украина считает, задержание Гриба незаконным.

Родственники Павла говорят, что он у него тяжелое врожденное заболевание, ему необходимо ежедневное специфическое лечение.

В понедельник представители украинского МИДа рассказали информагентствам, что состояние здоровья Гриба не улучшилось. По требованию администрации следственного изолятора общение происходило на русском языке под запись, сказал дипломат.

19-летний украинец Павел Гриб исчез на территории Беларуси 24 августа. Лишь через 14 дней ФСБ России предоставило украинским дипломатам информацию о том, что он находится в краснодарском СИЗО. Его задержали по обвинению в совершении преступления по статье "о терроризме".

Отец Павла Гриба ранее служил в ГПСУ. Он рассказывает, что его сын вел активную политическую жизнь в социальных сетях. При этом к ВСУ или добробатам он отношения не имеет, на Донбасс не ездил и никогда не выезжал за границу.

По словам отца, в соцсетях сын познакомился с девушкой. Она представилась патриоткой Украины из-под Сочи. Ей якобы было 17 лет. У них броде бы завязались виртуальные романтические отношения и они договорились встретиться в Беларуси.

Ряд СМИ успели пообщаться с девушкой Татьяной, с которой якобы должен был встретиться Павел Гриб. Она указывает, что встреча состоялась. Девушка рассказала журналистам, что организовала встречу под давлением ФСБ. Об этом сообщает BBC Украинская служба.