Посол США:Украина из-за "Северного потока-2" может утратить до 3% ВВП

24.10.2017, 13:07

Строительство российским "Газпромом" нового газопровода "Северный поток-2" нанесет Украине значительный ущерб, который может составить до 3% валового внутреннего продукта. Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович.

"Северный поток" снизит транспортировку газа через Украины... Это может привести к потерям в размере до 3% ВВП страны", - сказала она на конференции Oil&Gas во вторник.

Европейская комиссия 8 ноября хочет внести предложение о том, что правила Третьего энергопакета Евросоюза должны распространяться и на трубопроводы, которые идут в ЕС из третьих стран.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия считает, что "Северный поток-2" может навредить и Евросоюзу. Ведь его построение может повлечь увеличение импорта российского газа, что усилит энергетическое доминирование России в Европе и помешает диверсификации поставок.

Согласно расчетам экспертов венгерского аналитического центра REKK, сценарий поставок газа по "Северному потоку-2" может привести к увеличению разрыва между ценами на газ в Западной и Восточной Европе до 2020 года. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".