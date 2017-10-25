Комитет по спецслужбам Сената США одобрил продление закона об электронной слежке

25.10.2017, 16:02

Комитет по спецслужбам Сената США поддержал продление закона о проведении электронной слежки за рубежом.

Во вторник, 24 октября, члены комитета за закрытыми дверями проголосовали за сохранение действия так называемого пункта 702 закона о спецслужбах на восемь лет до 2025 года. За продление закона высказались 12 членов комитета, против были трое.

Сенаторы предлагают продлить действие закона с небольшими поправками. В частности, они предполагают, что ФБР для поиска в базе данных прослушанных звонков потребуется ордер секретного суда по делам слежки за иностранцами. Рекомендация комитета по спецслужбам о продлении закона, действие которого истекает в конце 2017 года, должна быть рассмотрена конгрессом.

Закон был принят после терактов в США 11 сентября 2001 года. Масштабы электронной слежки, ведущейся американскими спецслужбами, выяснились в ходе скандала вокруг разоблачений бывшего программиста Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена. В 2013 году экс-сотрудник ЦРУ и АНБ предал гласности засекреченную информацию спецслужб США о проводимой ими массовой электронной слежке за миллионами граждан по всему миру и о прослушке телефонов политических лидеров других стран.

После этого Сноуден получил временное убежище, а затем - вид на жительство в России. В США Сноудену за нарушение закона о шпионаже грозит тюремное заключение сроком до 30 лет. Об этом сообщает Deutsche Welle.