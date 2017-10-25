Мадрид усилививает давление на власти Каталонии

25.10.2017, 16:05

Каталонский кризис стал главной темой обсуждения Конгресса депутатов испанского парламента в среду. Они хотели узнать, какие конкретные шаги намерено предпринять правительство для урегулирования ситуации.

Перед законодателями выступил премьер-министр Испании Мариано Рахой, который посетовал, что представители Барселоны в очередной раз проигнорировали приглашение Мадрида приехать на сессию парламента.

"Глава каталонского правительства Карлес Пучдемон не хочет вести диалог, - заявил Рахой. - Единственное, что он готов делать, это навязывать свои условия и сроки провозглашения независимости Каталонии. Как председатель правительства Испании, я просто не могу вести переговоры по этому вопросу".

21 октября Мадрид объявил, что не видит иного выхода кроме как задействовать 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась в истории страны. Это положение позволит властям Испании лишить полномочий правительство Каталонии. Помимо этого Рахой рассчитывают провести новые региональные выборы в автономии в течение полугода.

Как ожидается, в конце недели, 27 октября, сенат Испании должен одобрить предложенные правительством меры. Времени на размышления у Барселоны практически не осталось.

1 октября в регионе прошло голосование по вопросу о выходе из состава королевства. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн. имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость.

Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты. Об этом сообщает EuroNews.