В ЕС одобрили новую систему регистрации на границах Шенгена

25.10.2017, 16:55

Сегодня, 25 октября, Европейский парламент проголосовал за внедрение новой системы регистрации въезда и выезда на внешних границах Шенгенской зоны.

За соответствующее решение проголосовали 477 евродепутатов, 139 были против и 50 воздержались, передает "Европейская правда".

В частности, новая система позволит иметь информацию о людях из пределов ЕС, о их въезде, выезде и отказе во въезде, регистрации во время путешествия в и из ЕС.

В Европарламенте отметили, что правила в отношении людей, которые въезжают в Шенгенскую зону, срочно нуждаются в обновлении из-за проблемы безопасности, а также увеличение количества путешественников за последние годы.

Отмечается, что изменения позволят усилить и ускорить проверки на границах, поскольку новая электронная система заменит штамповки паспортов.

Система сохраняет данные о путешественниках, чтобы облегчить быстрое пересечение границы, а также облегчить выявление случаев использования фальшивых документов или отслеживания людей, которые задерживаются в Шенгенской зоне дольше предусмотренных 90 дней в 180-дневном периоде. Кроме того, новая система также может помочь идентифицировать террористов.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия до конца 2017-го года сделает оценку выполнения Украиной безвизового режима.

11 мая Совет министров Евросоюза принял окончательное решение о безвизовом режиме для Украины. Это была финальная инстанция в получении разрешения пересекать границу ЕС без виз. Об этом сообщает ТСН.ua.