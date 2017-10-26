В ЕС отказываются от плана Маршалла для Украины

26.10.2017, 15:31

На рассмотрение Европейского комиссара Йоханнеса Хана поступил "план Маршалла" для Украины. Предварительно он не видит необходимости в реализации документа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на комментарий дипломата в ходе Форума Восточного партнерства.

Он отметил, что украинским властям следует активней проводить реформы в стране, чтоб рассчитывать на помощь от Европейского союза, в связи с тем, что "уровень доверия не очень высокий".

"Я получил "план Маршалла" от министра иностранных дел Литвы... Сейчас все и везде говорят о "планах Маршалла", можно говорить, что есть "инфляция планов Маршалла" - планы для Африки, для Украины, еще для кого-то... Мы готовы давать деньги, но не будем давать их без четких критериев. Простите, что должен это говорить, но уровень доверия не очень высокий, и поэтому мы платим, когда что-то было сделано", - заявил Хан.

Комиссар подчеркнул, что Украине в первую очередь необходимо улучшать климат для работы бизнеса в стране.

"Украина на 80 месте по привлекательности бизнеса. То есть Украине нужно много что сделать, чтобы сделать свою бизнес-среду более привлекательной", - пояснил он.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко в сентябре призвал Генпрокуратуру создать эффективную обратную связь с представителями бизнеса, дабы уменьшить давление, оказываемое правоохранителями на предпринимателей. С помощью линии ГПУ будет собирать информацию о силовом давлении на бизнес со стороны всех без исключения органов и ведомств - налоговой, Нацполиции, антикоррупционных органов, СБУ. Об этом сообщают "Аргументы и Факты Украина".