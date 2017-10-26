Столтенберг: Разногласия в вопросе Украины между НАТО и Россией остаются фундаментальными

26.10.2017, 16:44

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг констатирует, что разногласия в вопросе Украины между союзниками по Альянсу и Россией остаются фундаментальными. Об этом он сказал сегодня в Брюсселе по итогам заседания Совета НАТО-Россия.

Генсек НАТО напомнил, что сегодняшнее заседание - третье в этом году, и отметил, что оно было "долгим, но прошло с откровенной дискуссией".

Столтенберг подчеркнул, что этот конфликт продолжает влиять на безопасность и стабильность в регионе, а также остается основной причиной текущего состояния отношений НАТО с Россией.

"Урегулирование ситуации с безопасностью на востоке Украины является приоритетом для того, чтобы продвигаться вперед до полного выполнения Минских договоренностей. В то же время ситуация остается хрупкой", - подчеркнул генсек Альянса.

По его словам, продолжается нарушение перемирия, тяжелое вооружение остается вблизи линии столкновения, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ограничены в доступе.

В то же время генсек НАТО отметил, что Альянс приветствует дипломатические усилия, направленные на выполнение Минских договоренностей всеми сторонами.

Как известно, после аннексии Крыма Россией в 2014 году Альянс прекратил все практическое сотрудничество с Москвой, оставив открытыми для диалога политические контакты, платформой для которых является Совет НАТО-Россия. Об этом сообщает УНИАН.