Лауреатом премии Сахарова в 2017 году стала оппозиция Венесуэлы

26.10.2017, 16:55

Лауреатами премии Сахарова "За свободу мысли" в 2017 году стали демократическая оппозиция и политзаключенные Венесуэлы.

Решение объявили 26 октября в Европейском парламенте в Страсбурге.

В Венесуэле в течение нескольких месяцев продолжается политический и экономический кризис. Протестующие внутри страны и западные правительства обвиняли правительство президента Николаса Мадуро в авторитарности.

Правительство Венесуэлы, которому противостоит оппозиционно настроенный парламент страны, устроил выборы в новосозданное "конституционное собрание", которые бойкотировали и не признали оппозиционные силы и которое теперь состоит только из сторонников режима. В собрании, задачей которого теоретически было создание новой Конституции, заявили, что берут на себя и функции парламента. Собрание также без голосования одобрило устранение главного прокурора страны, а Верховный суд Венесуэлы, тоже подконтрольный власти, устранил с должностей и арестовал нескольких известных мэров городов из рядов оппозиции.

"С начала года более 130 человек погибли во время уличных протестов, большинство из них - на антиправительственных демонстрациях, и еще более 500 человек стали заключенными", - говорится в заявлении Европейского парламента.

Премия Сахарова была основана Европарламентом в 1988 году и вручается за выдающийся вклад в защиту прав человека и основных свобод. В денежном выражении она составляет 50 тысяч евро.

В 2016-м премию получили правозащитницы из Ирака Надиа Мурад и Ламия Аджи Башар - защитники сообщества езидов и женщин, переживших сексуальное рабство террористов Исламского государства.

В разные годы лауреатами премии становились Нельсон Мандела, Белорусская ассоциация журналистов, Репортеры без границ и российское правозащитное общество Мемориал. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.