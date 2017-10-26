26.10.2017, 16:58

Правительство Нидерландов не обязано рассекречивать документы о расследовании катастрофы рейса MH17 в небе над Донбассом.

Такое решение вынес нидерландский Государственный совет - консультативный орган, также выполняющий функции апелляционной инстанции, сообщает портал RTL Nieuws.

В заявлении Госсовета отмечается, что "интерес к раскрытию информации не превосходит... отношения Нидерландов с другими государствами и международными организациями".

Ранее нидерландские СМИ - телеканалы NOS и RTL Nieuws и газета Volkskrant - подали судебный иск к властям страны с требованием рассекретить отчеты о расследовании авиакатастрофы.

В феврале 2017 года суд вынес решение в пользу медиа, постановив, что документы должны стать достоянием общественности. Однако правительство обжаловало это постановление. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.