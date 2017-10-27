Сенат Испании решит судьбу 155 статьи Конституции

27.10.2017, 13:39

Сегодня, 27 октября, Сенат Испании собирается одобрить 155 статью Конституции. В субботу председатель правительства Мариано Рахой заявил о введении ее в строй.

Эта статья позволяет ограничить самоуправление Каталонии, отстранить от должности Карлеса Пучдемона и членов правительства автономии, а также - провести новые выборы. Правящая "Народная партия" заручилось поддержкой партии "Граждане", так что результат голосования предсказуем, даже если социалисты решат голосовать против.

"Запуск 155-й статьи не является началом новой политической централизации, как утверждают некоторые. Это - начало конца повторяющегося неповиновения закону и использования правительства автономии против ее же собственного региона," - заявила вице-премьер Испании Сорайя Сайес де Сантамария.

Из Мадрида передает корреспондент "евроньюс" Карлос Марласка: "Вице-премьер накануне была вынуждена покинуть заседание Верхней палаты парламента из-за плохого самочувствия, в конце долгого выступления она практически потеряла голос, прошептав, что лето загостилось, а осень и не думает приходить, возможно подразумевая, что Каталонии и Испании пора жить по узаконенному календарю". Об этом сообщает EuroNews.