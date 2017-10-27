Юнкер предупредил ЕС об угрозе национализма

27.10.2017, 13:42

Жан-Клод Юнкер выразил обеспокоенность сепаратистскими тенденциями в некоторых частях Европы, где власти регионов хотя ослабления связей с центральными правительствами.

В интервью португальскому телевидению глава Еврокомиссии назвал тревожным конкретно каталонский кризис и поддержал Мадрид в его споре с Барселоной.

"В Каталонии мы не имеем дела с проблемой прав человека, - сказал Юнкер. - Каталанцы, которых я люблю, чью культуру и жизненный уклад я очень уважаю, - не угнетаются Испанией".

Руководитель главного органа исполнительной власти ЕС предостерег политиков от попыток играть на стремлении людей к национальной самостоятельности. Он показал, то видит в этому угрозу эффективности Союза и всему европейскому проекту.

"Я считаю самой большой угрозой национализм, - сказал он. - Нужно дать Европе больше власти. А национализм - это яд, который мешает Европе действовать сообща и играть важную роль в мировых делах". Об этом сообщает EuroNews.