Интерпол разыскивает судью Чауса

27.10.2017, 15:53

Интерпол объявил в розыск подозреваемого в коррупции беглого судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, который в прошлом году был разоблачен на взятке в $150 тысяч.

Публичная часть досье на него опубликована на сайте Международной организации уголовной полиции.

Интерпол разыскивает 50-летнего Чауса по линии "взяточничество".

9 августа 2016 года детективы НАБУ разоблачили судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса на взятке в размере $150 тысяч, часть которой он якобы хранил в стеклянной банке у себя в огороде.

6 сентября парламент дал согласие на его задержание и арест, но к тому времени Чаус якобы сбежал в Крым.

1 марта 2017 года он сдался полиции в Молдове, где попросил политического убежища (ему было отказано). Киев затребовал экстрадицию судьи в Украину, однако, по словам главы САП Назара Холодницкого, этот вопрос зависит от решения молдавского президента Игоря Додона.

В августе 2017 года третья дисциплинарная палата ВСП приняла решение открыть против Чауса дисциплинарное дело, а в начале октября ВСП постановил, что он временно отстранен от своих обязанностей, но с должности пока не уволен. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.