Россия усилила продуктовое эмбарго для Украины

27.10.2017, 16:53

Правительство государства-агрессора Российской Федерации увеличило перечень продуктов и сельскохозяйственных животных, которые запрещены в ввозу из Украины, США, ЕС, Канады, Австралии, Норвегии, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.

Об этом речь идет в постановлении на сайте российского правительства.

В санкционный список включены живые свиньи (за исключением чистопродных племенных животных), отдельные виды пищевых субпродуктов и жиров с/х- животных.

В правительстве РФ считают, что введенные ограничения "не скажутся на обеспечении внутренних потребностей России".

Этими поправками дополняется постановление российских властей от 7 августа 2014 года, когда Кремль ввел контрсанкции против Запада в качестве ответной меры на внедрение экономических санкций за войну РФ против Украины. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.