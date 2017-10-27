Россия усилила продуктовое эмбарго для Украины

Правительство государства-агрессора Российской Федерации увеличило перечень продуктов и сельскохозяйственных животных, которые запрещены в ввозу из Украины, США, ЕС, Канады, Австралии, Норвегии, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.
Об этом речь идет в постановлении на сайте российского правительства.
В санкционный список включены живые свиньи (за исключением чистопродных племенных животных), отдельные виды пищевых субпродуктов и жиров с/х- животных.
В правительстве РФ считают, что введенные ограничения "не скажутся на обеспечении внутренних потребностей России".
Этими поправками дополняется постановление российских властей от 7 августа 2014 года, когда Кремль ввел контрсанкции против Запада в качестве ответной меры на внедрение экономических санкций за войну РФ против Украины. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.