Парламент Каталонии проголосовал за независимость региона от Испании

27.10.2017, 17:06

Парламент Каталонии после тайного голосования на заседании в пятницу, 27 октября, объявил об одностороннем отделении автономного сообщества от Испании.

В голосовании не участвовали представители оппозиционных партий, которые перед его началом покинули зал заседаний. Днем ранее глава региональной администрации Каталонии Карлес Пучдемон вновь ответил отказом на требование провести досрочные выборы в качестве пути выхода из кризиса.

10 октября депутаты парламента Каталонии, опираясь на итоги проведенного в регионе референдума, приняли документ о независимости республики. Подписав эту декларацию, Пучдемон заявил, что речь идет о "символическом" провозглашении независимости, а документ является декларацией о намерениях.

Между тем в верхней палате парламента Испании - Сенате - в пятницу ожидается голосование за лишение регионального правительства Каталонии полномочий. Премьер-министр страны Мариано Рахой, вынеся этот вопрос на рассмотрение сенаторов, руководствовался статьей 155-й Конституции, предусматривающей роспуск регионального правительства и парламента. Исход голосования был предрешен, так как Народная партия, к которой принадлежит Рахой, обладает в Сенате большинством.

Принятое правительством Испании еще 21 октября решение о лишении полномочий каталонского правительства может вступить в силу 28 октября. Помимо этого, сенаторы проголосовали за проведение в Каталонии в течение ближайших шести месяцев новых парламентских выборов, которые могут состояться уже в январе 2018 года. Об этом сообщает Deutsche Welle.