Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со Специальным посланником Президента США по Украине Куртом Волкером

28.10.2017, 11:12

Президент Украины выразил благодарность Специальному посланнику Президента США за усилия, направленные на восстановление мира и стабильности на Донбассе, и прекращение российской агрессии против Украины.

Стороны скоординировали дальнейшие шаги по укреплению международного присутствия на Донбассе, как в рамках усилий в Нормандском формате, так и на международных площадках, прежде всего в Совете Безопасности ООН.

Собеседники обсудили ситуацию в вопросах безопасности в регионе и отметили принципиальную важность обеспечения надлежащего выполнения Минских договоренностей, прежде всего в части консолидации устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня, вывода из Украины российских оккупационных войск и техники.

Стороны уделили значительное внимание вопросу освобождения заложников, которые незаконно содержатся на оккупированной территории и в российских тюрьмах. Специальному посланнику Президента США было передано соответствующее обращение членов семей заложников и выражена надежда на его эффективную поддержку, прежде всего в контактах с российской стороной с целью их скорейшего освобождения и возвращения домой.

Курт Волкер высоко оценил одобрение Закона Украины "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины". Было отмечено, что это решение является четким сигналом в подтверждение настоящей преданности украинской стороны мирному урегулированию.

Во время встречи был обсужден график ближайших контактов и переговоров в Нормандском формате и в рамках деятельности Специального посланника Президента США по делам Украины.

Инф. Официального сайта Президента Украины.