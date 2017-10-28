Рахой распустил правительство и парламент Каталонии

28.10.2017, 11:52

Правительство Каталонии в субботу, 28 октября, лишено полномочий. Помимо этого, распущен каталонский парламент.

Это стало реакцией на пятничное объявление регионом независимости. Лишение полномочий должно предотвратить в Каталонии дальнейшую "эскалацию неподчинения", заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой. Новые парламентские выборы в Каталонии пройдут 21 декабря.

Вся каталонская администрация, включая руководителей министерств, решению Мадрида не сопротивляется и признает свою отставку. Отсутствуют и призывы к манифестациям и неповиновению. Не исключено, что подобная реакция вызвана опасениями уголовного преследования за неподчинение. Об этом сообщает Deutsche Welle.