Венгрия наложила вето на заседание комиссии НАТО-Украина

28.10.2017, 11:55

Венгрия наложила вето на проведение заседания комиссии НАТО-Украина, запланированное на уровне глав МИД 6 декабря.

Об этом венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил на пресс- конференции в Будапеште. Его высказывание в пятницу, 27 октября, приводит на своем сайте пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.

Подобное решение Будапешт объяснил реакцией на принятие в сентябре украинской Верховной радой закона "Об образовании". Возмущение Венгрии вызвала 7-я статья документа, в которой говорится, что с 2018 года обучение в стране будет проводиться на национальном языке. МИД Венгрии настаивает, что реформа нарушает права национальных меньшинств и закарпатских венгров, проживающих на Украине.

Петер Сийярто заявил, что до сентября Венгрия была была самым активным сторонником интеграционных устремлений Киева, однако не может оставить закон без реакции.

По словам министра, обойти решение Будапешта не представляется возможным, поскольку для созыва заседания комиссии требуется единогласное решение стран-членов альянса.

Комиссия НАТО-Украина была создана в 1997 году. Она осуществляет пересмотр деятельности по сотрудничеству, осуществляемому по линии участия Киева в программе "Партнерство ради мира", а также в военной сфере.

Реформа украинской системы образования была призвана модернизировать сферу, функционирование которой до сих пор определялось устарелым законом 1991 года, во многом написанным по советским лекалам. Над его новшествами - расширением автономии школ, повышением зарплат учителей - работали не только политики, но и ряд общественных экспертов. Об этом сообщает Deutsche Welle.