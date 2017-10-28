Госдепартамент США опубликовал новый санкционный список компаний из РФ

28.10.2017, 11:56

Госдепартамент США в пятницу, 27 октября, опубликовал на своем сайте список российских компаний, подпадающих под новые санкции, которые Конгресс одобрил в июле текущего года.

Президент Дональд Трамп подписал соответствующий закон об ужесточении санкций в отношении России 2 августа.

Список состоит из двух частей. В первой упомянуты 33 предприятия оборонного сектора, включая "Ростех", "Ижмаш", "Алмаз-Антей", "Уралвагонзавод" и "Калашников". Во второй части списка собраны шесть разведывательных организаций: ФСБ, ГРУ, СВР, компания Zorsecurity, "Специальный технологический центр" из Петербурга, "Профессиональное объединение конструкторов систем информатики" из Москвы.

Основанием для принятия санкций против Москвы стали российская военная агрессия на востоке Украины, а также вмешательство России в президентские выборы в США. Новые санкции вступят в силу в конце января 2018 года. Для упомянутых в списке компаний и организаций они будут выражаться в ужесточении кредитной и визовой политики.

Для других стран и компаний послание нового американского закона таково: США не могут запретить третьей стороне заключать сделки с российскими оборонными предприятиями, однако могут заморозить их активы и закрыть для них американскую финансовую систему, отмечает агентство AP. Об этом сообщает Deutsche Welle.