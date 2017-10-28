Генпрокуратура Испании готовит лидеру Каталонии Пучдемону обвинение в мятеже

28.10.2017, 12:07

Генеральная прокуратура Испании намерена начать расследование в отношении главы каталонской администрации Карлеса Пучдемона по подозрению в "мятеже".

На будущей неделе ведомство предъявит обвинение Пучдемону, сообщил вечером в пятницу, 27 октября, его официальный представитель. За подготовку мятежа испанское законодательство предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 30 лет.

Парламент Каталонии в пятницу, 27 октября, объявил о процессе создания независимого государства. Депутаты парламента приняли резолюцию об учреждении "каталонской республики как независимого и суверенного государства", не указав срока его провозглашения.

Из числа присутствовавших в зале депутатов 70 проголосовали за, 10 - против. В голосовании не участвовали представители оппозиционных партий, которые перед его началом покинули зал заседаний.

Вскоре после этого испанский Сенат проголосовал за лишение правительства в Барселоне полномочий. Верхняя палата испанского парламента одобрила применение статьи 155-й Конституции, предусматривающей роспуск регионального правительства, парламента и прямое управление автономией. Об этом сообщает "Европейская правда".