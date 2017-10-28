В результате протестов в Барселоне пострадали три человека

28.10.2017, 12:12

В испанской Барселоне прошли демонстрации противников независимости Каталонии, в результате которых пострадали три человека, говорится в сообщении Каталанской медиакорпорации, созданной правительством автономного сообщества.

Сообщается, что футбольные фанаты с испанскими флагами после завершения мирной части протеста напали на студию Catalunya R`adio, которая входит в Каталанскую медиакорпорацию, и сотрудников телеканала BTV.

В здании "Радио Каталонии" протестующие выбили окна и блокировали выход, пока не прибыли отряды местной полиции. Некоторые сотрудники опубликовали видео того, как демонстранты пытаются попасть внутрь.

Сообщается также, что протестующие в центре Барселоны напали на мужчин 31 и 32 лет, их с незначительными телесными повреждениями доставили в больницу. Кроме того, еще один человек получил лицевую травму. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".