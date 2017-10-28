В Исландии проходят вторые в 2017 году выборы парламента

28.10.2017, 12:46

В Исландии в воскресенье, 28 октября, проходят парламентские выборы - вторые в нынешнем году.

В сентябре премьер-министр страны Бьярни Бенедиктссон, после того как правящая правоцентристская коалиция оказалась в центре скандала, был вынужден распустить парламент.

Сообщается, что отец Бенедиктссона пытался удалить из специального уголовного реестра данные о человеке, осужденном за изнасилование и уже отбывшем срок наказания. Небольшая исландская партия "Светлое будущее" обвинила консервативную Партию независимости, возглавляемую премьером, в попытке утаивания.

Последние опросы общественного мнения показывают, что Партия независимости идет вровень с Движением левых "зеленых", они могут набрать от 20 до 25 процентов голосов. По данным других соцопросов, у Бенедиктссона мало шансов остаться на посту главы правительства, а в коалицию, помимо левых "зеленых", могут войти Социал-демократический альянс и Пиратская партия.

Всего на прохождение в парламент могут рассчитывать не менее восьми партий. По мнению экспертов, независимо от того, кто выиграет эти выборы, переговоры о создании коалиции будут тяжелыми из-за раздробленности политического ландшафта. В 2013 году правительство было сформировано только через три месяца после выборов. Об этом сообщает Deutsche Welle.