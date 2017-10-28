CNN: В США готовы первые обвинения по вмешательству РФ в выборы

28.10.2017, 13:11

Федеральное собрание присяжных в США одобрило первые обвинения в деле о вмешательстве России в выборы в США.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники. Дело ведет специальный прокурор Роберт Мюллер.

Обвинения остаются засекреченными. Спикер Мюллера отказался комментировать информацию.

Ранее сообщалось, что три комитета, которые занимаются расследованием российского вмешательства на президентских выборах в США, сталкиваются с проблемами.

Посол США в ООН Никки Хейли заявляла, что отрицание президентом России Владимиром Путиным вмешательства - просто попытка "сохранить лицо". Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.