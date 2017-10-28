Украина в Минске отреагировала на заявление Путина о границе

28.10.2017, 13:24

На заседании трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона выразила обеспокоенность недавними заявлениями президента РФ Владимира Путина о том, что закрытие границы между Донбассом и РФ "приведет к резне".

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь представителя Украины Дарка Олифер.

Урегулирование комплекса вопросов безопасности остается обязательным условием для дальнейшей имплементации всего пакета минских соглашений, отметила она. В Минске снова речь шла о возвращении Украине города Дебальцево, создании зон безопасности вдоль неконтролируемого участка украинско- российской границы, а также выведения тяжелого вооружения из населенных пунктов Саханка, Новоазовск, Кумачово, Кальмиусское.

Украинская сторона выразила возмущение очередным фактом агрессии и ограничения свободы в отношении СММ ОБСЕ: 25 октября боевики в Донецкой области угрожали представителям миссии тяжелым пулеметом.

В рамках гуманитарной подгруппы украинская сторона в очередной раз передала ОРДЛО свои предложения по освобождению заложников. По данным Олифер, уже в ближайшие дни координатор подгруппы от ОБСЕ Тони Фриш отправится в ОРЛО, где посетит заложников и проверит условия их содержания.

Также речь шла о саботаже со стороны боевиков открытия КПВВ "Золотое". "Украинская сторона выполнила все свои обязательства в этом вопросе и призывает РФ повлиять на ОРЛО для выполнения их части обязательств", - написала Олифер.

19 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что не допустит закрытия границы между Донбассом и России, так как это, по его убеждению, приведет к "резне". Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.