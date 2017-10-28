Альянс не планировал проводить "заблокированное" Венгрией заседание комиссии "Украина-НАТО"

28.10.2017, 13:26

В НАТО утверждают, что не имели планов провести в декабре заседание Комиссии Украина-НАТО.

Об этом сообщил официальный представитель альянса, комментируя заявление министра иностранных дел и торговли Венгрии Петера Сийярто о том, что из-за закона об образовании Будапешт выступил против проведения 6 декабря 2017 года в Брюсселе заседания Комиссии Украина- НАТО.

"Планов проводить в декабре заседание Комиссии Украина-НАТО не было", - сказал он.

При этом в альянсе отметили, что "преданны прочным партнерским связям с Украиной", а заседание Комиссии проходит регулярно на разных уровнях, последнее из которых прошло в июле в Киеве. Об этом сообщает УНИАН.