Экс-главу штаба Трампа Манафорта обвинили в заговоре против США

30.10.2017, 15:58

ФБР предъявило бывшему главе избирательного штаба президента Дональда Трампа Полу Манафорту обвинения по 12 эпизодам, в том числе в заговоре против властей США, говорится в заявлении ведомства.

Среди других эпизодов обвинения - отмывание денег, ложные заявления и семь случаев умолчания о счетах в зарубежных банках.

Экс-глава штаба Трампа Манафорт стал магнитом для прокуроров Пол Манафорт: бывший советник Януковича и главный стратег Трампа ФБР провело обыск в доме экс-главы штаба Трампа Манафорта

ФБР ведет сразу несколько расследований о возможном вмешательстве России в прошлогодние выборы президента США.

68-летнему Полу Манафорту пришлось покинуть команду Дональда Трампа за несколько месяцев до ноябрьских выборов. Поводом для его ухода из штаба стали сообщения американских СМИ о его связи с пророссийской Партией регионов на Украине.

Спецпрокурор Роберт Мюллер также расследует ряд сделок Манафорта с недвижимостью, возможные случаи отмывания денег и другие финансовые преступления, сообщает Рейтер.

Рик Гейтс долгое время был партнером Манафорта и, предположительно, имеет связи с рядом российских и украинских олигархов.

Сам Дональд Трамп неоднократнот отвергал свои связи с Россией и называл расследование против его штаба "охотой на ведьм". В Кремле также отвергают факт вмешательства в американские выборы. Об этом сообщает BBC Русская служба.