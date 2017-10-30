В Вашингтоне предъявлено обвинение экс-главе избирательного штаба Трампа

30.10.2017, 16:44

Суд присяжных в США предъявил обвинение бывшему руководителю избирательного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту.

Он обвиняется в сговоре против интересов Соединенных Штатов и совершении ряда финансовых преступлений, сообщил в понедельник, 30 октября, представитель специального прокурора США по расследованию вмешательства РФ в выборы американского президента Роберта Мюллера.

По данным представителя Роберта Мюллера, составленное судом обвинение против бывшего советника Трампа включает в общей сложности 12 пунктов и охватывает период с 2006 по 2017 годы. Главным образом обвинения касаются деятельности Манафорта в качестве лоббиста за рубежом. В частности, он обвиняется в даче ложных показаний, отмывании денег, сокрытии счетов в иностранных банках, уклонении от уплаты налогов.

Одновременно обвинение предъявлено многолетнему партнеру Манафорта по бизнесу Рику Гейтсу. По данным следствия, они скрыли факт получения многомиллионных сумм за работу на бывшего президента Украины Виктора Януковича и его Партию регионов. В период с 2006 по 2016 годы Манафорт и Гейтс втайне от американских властей работали в качестве агентов, продвигавших интересы Украины и ее политических партий, говорится в обвинительном заключении.

Представитель спецпрокурора также подтвердил, что ранее в тот же день Манафорт и Гейтс выполнили требование суда присяжных и явились в Федеральное бюро расследований (ФБР) США.

Американские спецслужбы уверены, что российские власти стоят за хакерскими атаками на сайты Демократической партии и предвыборной команды кандидата от этой партии Хиллари Клинтон с целью повлиять на исход выборов президента США. Трамп многократно отвергал обвинения в том, что между его советниками и представителями РФ были какие-либо договоренности.

В июне стало известно, что спецпрокурор Мюллер изучает деловые операции президента США Дональда Трампа, его зятя Джареда Кушнера, экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна, Пола Манафорта, с июня по август 2016 года возглавлявшего предвыборный штаб республиканца, а также Картера Пейджа, отвечавшего за консультации по внешнеполитическим вопросам в ходе предвыборной кампании миллиардера в 2016 году. Об этом сообщает Deutsche Welle.