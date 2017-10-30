Президент встретился с Министром иностранных дел Испании

30.10.2017, 16:46

Президент Украины провел встречу с Министром иностранных дел Королевства Испания Альфонсо Мариа Дастис Кеседо, который находится в Украине с визитом.

Петр Порошенко подтвердил неизменную позицию Украины относительно поддержки территориальной целостности Испании в контексте последних событий вокруг Каталонии.

В свою очередь, министр иностранных дел Испании также подчеркнул, что его страна полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Была отмечена необходимость сохранения существующего режима санкций ЕС в отношении России до прекращения российской агрессии против Украины и восстановление территориальной целостности и суверенитета.

Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам украинско-испанских отношений. Была отмечена важность поддержания регулярных контактов на высшем уровне, в том числе путем обмена визитами.

Петр Порошенко и Альфонсо Мариа Дастис Кеседо подчеркнули наличие значительного потенциала для углубления взаимодействия между Украиной и Испанией в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Глава испанского внешнеполитического ведомства отметил прогресс реформ в Украине и подтвердил, что Испания будет продолжать оказывать содействие Украине в реализации ее евроинтеграционных стремлений.

В контексте углубления межчеловеческих контактов между двумя странами стороны договорились об открытии института Сервантеса в Киеве, а также открытие Украинского института в Мадриде.

Инф. официального сайта Президента Украины.